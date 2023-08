Jeune prodige Fracio : L'enfant musicien au grand cœur qui brise les barrières

Dans le monde de la musique, certaines étoiles brillent plus tôt que d'autres, et le jeune Fracio, de son vrai nom Djibril Ndiaye, en est la preuve vivante. À l'âge de huit ans, cet élève en classe de CE2 à l'école franco-américaine de Seattle, étonne déjà par son talent musical et son engagement en faveur des sans-abris.





Pour voir le clip de Fracio :









Originaire du Sénégal, Fracio a embrassé la musique dès l'âge de quatre ans, amorçant ainsi un voyage qui vient de le mener à la sortie de son premier single. Ce morceau, fruit d'une collaboration avec les artistes sénégalais Sir-Meuz et Foflow, a été enregistré dans des studios des deux côtés de l'Atlantique, chez Stay Hydrated aux États-Unis et Labo36 au Sénégal. Disponible sur diverses plateformes de distribution, la chanson porte en elle les échos de l'engagement de Fracio envers les sans-abris.





C'est sous l'impulsion de son père, un Sénégalais résidant aux États-Unis, que Fracio s'est lancé dans cette aventure musicale teintée d'altruisme. "C'est un garçon qui a grandi dans les valeurs sénégalaises de solidarité et d'entraide. C'est dans le cadre de son service communautaire avec son école qu'il a rencontré les sans-abris à Seattle. Il a écrit un petit texte qu'il a commencé à fredonner à la maison," explique-t-il fièrement. Ses parents ont ainsi mobilisé des professionnels pour soutenir le jeune artiste et transformer sa passion en réalité, donnant ainsi naissance à son premier single.





Cependant, Fracio ne se satisfait pas de ce seul accomplissement. Guidé par une compassion enracinée, il s'est également engagé à soutenir les sans-abris au Sénégal, un sujet souvent occulté. Son père partage : "Il a d'autres idées qui nous semblent réalisables et nous le suivons tant qu'il continue d'avoir de bons résultats à l'école. Nous avons déjà un lieu d'hébergement provisoire que nous avons construit sur fonds propres. Nous voulons l'aider à développer cette passion qu'il a pour le travail communautaire."





Le jeune artiste ne se contente pas de simples paroles. Son prochain objectif est ambitieux : la création d'un internat pour les enfants des rues et d'un véhicule-douche pour des maraudes afin d'offrir hygiène et dignité aux personnes vulnérables dans les rues. "Ces choses-là existent ailleurs, mais pas au Sénégal et nous pensons qu'il est possible de réduire le sentiment d'exclusion en proposant des structures qui rendent un peu de dignité aux gens dans la rue," ajoute le père de l'artiste.





Fracio démontre son engagement en offrant les redevances de sa musique à son association partenaire, en attendant d'apporter davantage à son pays d'origine. À travers sa musique et ses actions philanthropiques, ce jeune musicien au grand cœur ouvre des horizons nouveaux et prometteurs, laissant entrevoir un avenir où l'art et la bienveillance se conjuguent pour changer le monde.