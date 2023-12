Jeux de lumières, guirlandes, décoration : Les Places et artères emblématiques de Dakar brillent

Les airs de fête de fin d’année sont visibles à Dakar. Des sapins, des guirlandes, des jeux de lumières illuminent les rues et les grandes artères de la capitale. De la Place de l’Indépendance aux allées centenaires, en passant par le Jet d'eau, le décor a changé. Le décor illumine les yeux. La Place de l’Obélisque a viré dans les jeux de couleurs. L’environnement est enchanteur à Mermoz, à Ouakam... Les décorations nous plongent dans les fêtes de fin d’année. L’embellissement a démarré depuis le mois de novembre.





« Nous étions en visite de travaux de pavoisements de fin d’année avec le Maire de Dakar Barthélemy Dias. Ces travaux sont en train d’être exécutés depuis le 10 novembre. On a traité les sites emblématiques de la Place de l’indépendance, les grandes artères la Corniche, la rue 6, la Place de la nation, on a installé un l'Ender marque ou on a écrit « I love Dakar », écrit le Directeur des services techniques.





Une décoration qui sort de l’ordinaire et qui n’a pas de prix. Apporter le plaisir au cœur et aux yeux n’est pas estimable.





« Le budget n’est pas pour le moment estimable. On a débloqué beaucoup de moyens pour satisfaire les populations. Il y a beaucoup d'innovations cette année. « I love Dakar ». Il s’agit d’une innovation de taille cette année comme d'autres modèles. Ce modèle est le prolongement de ce qui s’est fait à la Place de l’indépendance. C’est une décoration qui était destinée à être temporaire mais vu la demande, le maire a voulu qu’on le maintienne et les multiplie dans plusieurs zones avec des slogans wolof », a détaillé Cheikh Oumar El Fouti Ba, Directeur des services techniques de la ville de Dakar.





Le directeur des services techniques a précisé que la plupart de ces réalisations ont été conçues par des Sénégalais.





« Pour la conception, l’ingénierie locale choisie a été minutieusement par l’équipe des services techniques certains motifs ont été commandés ici d’autres ont été commandés hors du Sénégal », a relevé Cheikh Oumar El Fouti Ba.





La mairie a collaboré avec l'Etat du Sénégal pour une meilleure protection et entretien de ces matériaux.





« Les pavoisements lumineux sont traditionnellement réalisés par la ville de Dakar. Nous avons travaillé avec l'État du Sénégal, à travers, la société nationale d’électricité, les forces de l’ordre aussi qui assurent la protection des matériels. La SONAGED se chargera de maintenir la propreté de la Place de l’Indépendance et d’autres zones » a expliqué Cheikh Oumar El Fouti Ba directeur des services techniques de la ville de Dakar.