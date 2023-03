Jeux olympiques de la jeunesse : Le Cnoss reçoit la Fédération internationale de taekwondo

Mamadou Diagna Ndiaye, Président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) a reçu une délégation de la Fédération internationale de taekwondo.





«Le Sénégal, le Cnoss et moi-même considérons votre présence parmi nous comme un honneur et un grand privilège», a magnifié le président du Cnoss. Ce dernier s’est félicité des relations privilégiées entretenues et des belles perspectives qui s’offrent à eux.