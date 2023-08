Jotaay ak Sonatel : Tout savoir sur le réseau avec Ousmane Dieng

Jootay ak Sonatel est la nouvelle tribune d'informations sur les plateformes et services du groupe Sonatel, opérateur de référence en Afrique de l’Ouest qui offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de l’Internet, de la télévision, du mobile money et des données au service des particuliers et des entreprises.





Pour le tout premier numéro, Seneweb a reçu le directeur des réseaux et plateformes de services du groupe Sonatel, Monsieur Ousmane Dieng.