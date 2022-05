Journée de don de sang : L’IADEM et le Modèle de Mbao s’associent pour « sauver » des vies

« Donner du sang, c’est sauver des vies ». C’est ce que l’association Idée et Action pour le Développement de Mbao (IADEM) a bien compris. Ainsi, en partenariat avec le Modèle de Mbao, elle a organisé une grande journée de don de sang. Ce, pour non seulement renflouer la banque de sang du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) qui est en pénurie mais aussi permettre aux malades qui sont dans le besoin d’en avoir pour sauver leur vie.





Au cours de cette journée, qui s’est tenue ce samedi 21 mai, devant le stade de Mbao, les deux partenaires se sont mobilisés comme un seul homme et ont déployé de gros moyens pour faire de l’événement une réussite totale. En effet, hommes et femmes, jeunes et adultes, tous se sont donnés corps et âmes pour la noble cause.





« L’objectif a été atteint »





A l’occasion, le président de l’IADEM, Moustapha Seck, est revenu sur les motivations de leur initiative. « Depuis que nous avons eu l’initiative d’organiser cette journée de don de sang, nous avons décidé de le faire avec le Modèle de Mbao, qui est le club fanion de Mbao », a-t-il expliqué.





Selon lui, le but recherché à travers la tenue de cette journée, c’est de « déclencher chez les populations la spontanéité de donner de leur sang ». Et cela a été atteint car, soutient-il, à mi-journée, plus de 50 poches de sang ont été enregistrées.





Un lot de jeu de maillot remis à Mbao FC





A travers cette journée, les deux partenaires ont également procédé à une remise d’un lot important de jeu de maillot de foot à l’équipe Mbao FC. Il s’agit ici, de la petite catégorie qui évolue dans une école de football dans la localité.





L’IADEM et le Modèle de Mbao ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Moustapha Seck renseigne qu’une journée de don de sang sera désormais organisée chaque année après le Ramadan. D’autres actions seront également tenues au profit de la population de Mbao.





« Un droit civique pour sauver des vies »





Le manager général du Modèle de Mbao, pour sa part, a soutenu que le don de sang est un droit civique. « Nous pensons que c’est un droit civique pour sauver des vies », a laissé entendre Samba Coumba Diop. Avant de signaler que leur objectif est d’avoir 100 poches de sang ou plus avant la fin de la journée.





Il ajoute : « Le partenariat entre l’IADEM et le Modèle de Mbao ne date pas d’aujourd’hui. Et étant donné que nous sommes tous des frères et sœurs ici à Mbao, nous avons uni nos forces pour organiser cette journée de don de sang pour sauver des vies. Parce que, nous avons vu qu’il y a trop d'accidents de circulation alors qu’il n’y a pas assez de sang dans les banques de sang ».





« C’est une très belle initiative qui est à l’ordre du jour »





Cette initiative de l’IADEM et du Modèle de Mbao a été saluée et magnifiée par plus d’un et à plus d’un titre. Abou Kébé, un habitant de Thiaroye Azur, estime qu’elle telle journée mérite d’être démultiplier. « C’est une très belle initiative qui est à l’ordre du jour et qu’on doit multiplier vue qu’il y a une pénurie de sang dans les banques », a-t-il magnifié.





Et de poursuivre : « J’étais venu amener mon fils dans une clinique de la place et en passant, j’ai entendu dire qu’il y a un don de sang ici devant le stade de Mbao. Et je n’ai pas hésité à venir car ce n’est pas ma première fois », souligne le père de famille.





« Donner son sang est un geste citoyen que chaque personne doit faire »





Arétou Camara est un élève en classe de 2nd L. Venu pour donner un peu de son sang, ce jeune garçon de 18 ans estime que donner son sang est un geste citoyen que chaque personne âgée de 18 à 60 ans et qui pèse plus de 50 kilos doit le faire pour sauver des vies.





« Même s’il n’y a rien, on doit organiser ces genres de journées régulièrement »





Mademoiselle Kadija est aussi consciente de l’importance du don de sang. C’est pourquoi, elle n’a pas hésité à venir donner un peu de sang pour sauver au moins une vie. « J’apprécie trop cette initiative. Même s’il n'y a rien, on doit organiser régulièrement ces genres de journées, parce qu’il y a des malades qui ont besoin du sang et qui ne peuvent pas en avoir », a soutenu la jeune fille, habitante de Grand Mbao, qui donne également son sang pour la première fois.





Pour rappel, IADEM est une association à but non lucratif qui œuvre dans les domaines de l’éducation, de la santé, du cadre de vie, de l’environnement, bref, pour le bien-être des populations de Mbao.