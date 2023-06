Journée de l'enfant africain à Diourbel: Fatou Diané Guèye sensibilise sur les dangers des réseaux sociaux

La trente troisième édition de la journée de l'enfant africain et la trente cinquième édition de la semaine nationale de l'enfant ont été respectivement lancées ce vendredi à Diourbel.





La ministre de la Femme et de la Famille et de la protection des enfants a présidé cette cérémonie officielle en présence du Gouverneur Ibrahima Fall, des Préfets des trois départements de cette région, de la représentante de l'Unicef. L'événement a également été marqué par la forte présence des enfants et des populations du Baol.





Dr Fatou Diané Gu è ye a profité de cette rencontre solennelle pour communier avec les enfants, récompenser les meilleurs élèves dont des talibés. La ministre de la Femme a axé principalement son discours sur les dangers des réseaux sociaux. Pour elle, les enfants sont les plus exposés au numérique et la prévention sur les risques est impérative.





La brillante sensibilisation de Dr Fatou Diané Gu è ye à travers cette vidéo ci-dessous