JOURNÉE DU TOURISME : L'ASPT MET EN AVANT L’ENTREPRENEURIAT ET L'AUTONOMISATION DE LA FEMME

Dans le cadre de la 31ème édition de la Foire internationale de Dakar «FIDAK 2023 » ouverte depuis le 7 décembre 2023 au CICES, l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a organisé, mercredi 20 décembre 2023, sa journée du tourisme. Centrée sous le thème : « L’entreprenariat dans le tourisme, comme levier d'autonomisation de la femme », elle a pour objectif de promouvoir l'offre touristique de la « Destination Sénégal », dans toute sa diversité et les services délivrés par tout le département. A cette occasion, Salihou Keita, Directeur général du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (CICES) est revenu sur l’importance de cette journée qui solidifie leur partenariat avec l’ASPT.









« Nous célébrons la journée de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique qui est un partenaire stratégique du CICES, la seule structure institutionnelle de l'État dans l'événementiel économique. Et qui dit événementiel économique parle d'organisation, de salon et de foire. Cette année, nous avons reçu 31 nationalités, 30 pays étrangers qui ont émis beaucoup de demandes » renseigne-t-il.





Face à cette situation, explique M. Keita, « nous avons noué un partenariat parce que, pendant leurs séjours pour participer à la foire, ces pays vont organiser leur propre journée économique et culturelle ». Une belle occasion, dit-il, pour montrer leur facette économique et culturelle. « Si leurs séjours se passent mal au Sénégal, ils ne vont plus revenir. C'est pour cela que nous saluons ce partenariat avec l’ASPT qui a l'expertise qu'il faut pour nous accompagner. A travers cette convention , nous avons montré encore une fois que le CICES est un produit touristique » s'enthousiasme Salihou Keita, DG du CICES.





« Le CICES est un des produits, une des structures de l'État les plus importantes dans le domaine de l’événementiel économique. L'essentiel des foires, des activités internationales, des événements se passe ici au CICES. Donc, il était normal que nous joignons nos efforts pour assurer une qualité d'accueil dans toute la chaîne de valeur de ces événements, ça veut dire de l'aéroport, du transport jusqu'à l'événement lui-même et aussi une expérience de qualité d'accueil et d'esprit de terrain d'or dans les réceptifs » a déclaré Pape Mahawa Diouf, Directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Celui-ci d’ajouter : « Nous comptons pérenniser cette expérience en co-organisant un salon de tourisme en 2024. Nous allons joindre nos efforts pour réussir à matérialiser cet événementiel touristique qui a déjà existé par le passé, qui était co-organisé d'ailleurs par le CICES ».

Représentant le ministère du Tourisme et des Loisirs, Diène Ndiaye s’est félicitée de cette initiative entreprise par l’ASPT et le CICES pour trouver des solutions aux problèmes du secteur touristique notamment à la création d’emploi.