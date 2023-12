Journée Nationale de la FIDAK : Abdou Karim Fofana salue le dynamisme et le savoir-faire des artisans

Ce jeudi 28 décembre 2023, le Sénégal a célébré sa journée nationale de la Foire Internationale de Dakar en présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Une cérémonie solennelle qui a vu la présence des différents exposants venus des 14 régions du pays. Ainsi, elle a été une occasion pour Abdou Karim Fofana de louer le dynamisme et le savoir-faire des artisans locaux.

« Une journée importante dans la mesure où, elle nous a permis de voir davantage la diversité et la créativité de nos terroirs, de nos régions. Ces exposants nous ont également permis de voir comment la Foire de Dakar a évolué en 49 ans d’existence, malgré la période post-Covid », se réjouit le ministre.

Avant de poursuivre : « Nous avons remarqué avec joie que les acteurs artisanaux du Sénégal, ont un énorme potentiel et que les entreprises se portent bien, ils se débrouillent, ils font beaucoup d’efforts pour être compétitifs dans le monde, pour aussi pouvoir exporter avec l’appui des dispositifs de l’État, des dispositifs de financement, des dispositifs d’accompagnement des très petites et des petites entreprises, mais aussi des dispositifs de mise en œuvre d’aides à l’exportation », a déclaré Abdou Karim Fofana