Journées nationales de la géomatique : Cheikh Bakhoum définit le rôle et l’importance de cet outil

Le directeur général du Sénégal Numérique et président du Groupe interinstitutionnel de concertation et de coordination en géomatique (GICC), Cheikh Bakhoum, a présidé, ce mercredi, la cérémonie de clôture des Journées nationales de la géomatique qui avaient comme thème «Le géospatial au service des territoires de l'entrepreneuriat et de l'innovation».





Ces journées ont permis de mettre en lumière les dernières avancées et innovations dans le domaine de la géomatique, avec la participation d'experts renommés, de chercheurs, de professionnels influents et des partenaires du GICC, notamment le PROCASEF, l'ambassade de France et le Fonds Trust coréen de la Banque mondiale.