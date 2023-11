Journées nationales de la géomatique : Les acteurs se penchent pour mettre le géospatial au service des territoires, de l’entrepreneuriat et de l’innovation

La 3ème édition des Journées nationales de la géomatique a ouvert ses portes, ce mardi 21 novembre 2023, à Dakar, sous le thème : « Le Géospatial au service des territoires, de l’entrepreneuriat et de l’innovation ». Il s’agit ici, d’une rencontre de deux jours (21 et 22 novembre) qui met en lumière les dernières avancées et innovations dans le domaine de la géomatique, avec la participation d'experts de renommés, de chercheurs de premier plan, de professionnels influents et des partenaires du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC), notamment le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF), l’Ambassade de France et le Fonds Trust coréen de la Banque mondiale.









Objectifs : « mettre en avant la révision du PNG et lancer officiellement le projet SEN Spatial »





Au cours de ces deux journées dédiées à l’écosystème de la géomatique et des données satellitaires, les organisateurs tiendront 5 panels de haut niveau sur 5 grands projets nationaux autour de l’usage des données satellitaires, ainsi que des échanges et networking avec des institutions, des universités et le secteur privé. S’y ajoute une grande exposition de 20 stands sur le programme projets, les solutions et les équipements.





Ces journées nationales de la géomatique se concentrent, cette année, sur deux volets majeurs. Elles visent d’abord à mettre en avant la révision du Plan national de géomatique (PNG) en mettant en évidence les changements, les ajustements et les nouvelles orientations, notamment en ce qui concerne l'analyse fondamentale de l'Infrastructure de données géospatiales (IDGS), son alignement avec les politiques publiques, son impact sur la société et l'économie, ainsi que son plan d'actions national.





De plus, ces journées nationales seront l’occasion de lancer officiellement le projet SEN Spatial et de promouvoir les activités du PROCASEF, en mettant en avant sa contribution à l'amélioration de l'infrastructure de données géospatiales au Sénégal. Et cela comprend une exposition détaillée des objectifs du projet, des étapes de sa mise en œuvre, et des résultats escomptés. Ces présentations permettront aux participants de mieux appréhender ces différents projets et leur impact positif sur le secteur géospatial et le développement global du Sénégal. En effet, cette édition sert de plateforme cruciale pour discuter des développements et des initiatives clés dans le domaine de la géomatique.





Ainsi, ces journées nationales de géomatique ont pour objectifs de « sensibiliser fortement à l'importance et aux opportunités de l'utilisation des données satellitaires dans la vie quotidienne ; de susciter un vif intérêt et une participation active de la communauté pour soutenir les activités présentées ; d’identifier les partenariats potentiels et promouvoir la collaboration entre les acteurs du secteur public, privé et académique, qui sont essentiels à la réussite de cette démarche ; de mobiliser le soutien des parties prenantes pour le succès des projets et présenter les initiatives en cours dans le domaine géospatial, telles que PROCASEF et PGIIS ; et enfin, d’encourager les rencontres entre les entreprises du secteur privé national ».





Plus de 200 participants issus de divers horizons





A ce titre, elles ont réuni plus de 200 participants issus de divers horizons, à savoir : des acteurs du secteur privé travaillant dans le domaine des technologies et de l’innovation ; des représentants des organisations internationales et des agences de développement, des experts et les chercheurs spécialisés dans l’utilisation des données satellitaires, les mairies et les collectivités locales, des établissements d’enseignement supérieur, entre autres.





« Une opportunité exceptionnelle »





Présidant la cérémonie d’ouverture des travaux au nom du ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Modou Diagne Fada, et du président du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC), Cheikh Bakhoum, le Directeur général de l’Agence nationale de l’Aménagement du territoire (ANAT), M. Mamadou Djigo, est revenu sur l’importance de la rencontre. « La présentation des conclusions issue de la révision du Plan national géomatique et le lancement du projet SEN Spatial, principal motif de ces journées nationales de la géomatique offre une opportunité exceptionnelle et assurer la consolidation et le renforcement de l'Infrastructure de données géospatiales (IDGS) », a-t-il souligné, en présence du coordonnateur national du PROCASEF, M. Mouhamadou Moustapha Dia, de l’ambassadrice de France au Sénégal, S.E. Mme Christine Fages, entre autres.





Plus de 3 milliards d’investissement pour renforcer le PNG





Le coordonnateur national du PROCASEF, M. Mouhamadou Moustapha Dia, pour sa part, a renseigné que, dans le cadre du renforcement du Plan national de géomatique (PNG), le Projet Cadastre et Sécurisation Foncière, d’un point de vue structurel, a fait des investissements estimés à plus de 3 milliards de francs Cfa.