Kaay Job : De 30 000 F Cfa à plus de 8 millions par mois, le parcours d'El Company

Kaay Job avec El Company

Ils sont deux jeunes garçons organisateurs d’événements. Il s’agit d'El Hadj et de Timothé, deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années. Avec 30 000 F CFA, ils ont mis sur pied El Company, une entreprise qui s’active dans l’événementiel, la cuisine et la décoration. A leurs débuts, ils faisaient tout eux-mêmes. Maintenant, ils ont une douzaine d’employés à temps plein et gagnent 8 millions de francs Cfa. Retour sur le parcours de ces deux jeunes garçons établis à Ouakam.