[8 mars - Média et sports] Khady Aïdara : Plein champ sur une perdue de vue des écrans de la RTS

Elle n’apparaît plus sur l’écran. L’une des pionnières du journaliste sportif reste pourtant un agent de la RTS. Elle, c’est Khady Aïdara, la belle présentatrice de l’émission ‘’100 % délire’’. Rien ne saurait expliquer l’absence de la talentueuse journaliste des écrans de la RTS. Elle n’a pas été avertie, elle n’a ni reçu un motif de l’arrêt de son émission. « Peut-être que les gens qui sont là ont choisi des personnes avec lesquelles ils veulent travailler pour leur programme. Je suis toujours en attente », se contente-t-elle de dire.







Ses premiers pas dans le journalisme débutent après une émission avec le doyen, Abdoulaye Diaw. Elle était invitée en tant qu’ancienne basketteuse de l’ASC Thiès à une émission à la Radio. Khady est allée voir Guilla Thiam qui était à l'époque Directeur de la RTS sur recommandation du doyen Abdoulaye Diaw. A la suite de cette audience, elle débuta comme élève stagiaire à la RTS en 1998.Madame Mbacké a appris le métier dans le tas avant de s’envoler en France pour se former.





Au cœur d’une panoplie d’émissions





Après la formation, elle rejoint les doyens qui participaient à l’animation de l’émission : « Sports de chez nous à la RTS ». Dans cette émission, Khady n’avait que 5 mn pour donner des résultats sur toutes les disciplines sportives.





Elle se forge et prend de la place. Elle sera davantage responsabilisée. Elle sera l’animatrice vedette de l’émission ‘’Panoramas sports’’, durant 8 ans. Lorsque Daouda Ndiaye a été directeur de la télévision, il a proposé de faire une émission avec Samba Mangane. Il s’agit de la nouvelle émission « samedi sports » qui n’a pas duré à cause de la création d’une nouvelle émission dénommée « Sen Sports ».





Les innovations





Elle était revenue de France avec l'ambition de faire sensation avec ses idées novatrices. D’où la création de l’émission ‘’ 100 % délire’’. Elle avait envie de s’éclater, de vivre avec moins de stress. Aujourd’hui, elle est au frigo pour ne pas reprendre un terme plus courant et plus approprié à tout travailleur à qui on ne permet pas de mettre ses compétences au service d’une administration ou d’une entreprise.





« C’est comme si tu avais un enfant et que tu ne le vois plus. Cela te manque. Mais cela ne t’empêche pas de vivre. Ce n’est pas une décision que j’ai prise pour arrêter. Ce n’est pas ma volonté », philosophe la journaliste sportive.





Khady a couvert plusieurs courses hippiques et des compétitions internationales. Elle a toujours su relever la barre. Elle pense que tout est question de caractère et de notoriété.





Elle a également assuré la couverture de plusieurs compétitions en commençant d'abord par les jeux de la francophonie et autres compétitions. Elle est bien à l’aise dans sa spécialisation. Et, elle travaille comme journaliste sportif. Khady ne voit pas la différence entre les hommes et les femmes, dans le cadre professionnel. « Ce que l’homme peut faire, la femme peut le faire ». Telle pourrait être sa conviction.

Les clés d’une émission réussie





Cette professionnelle partage des conseils pratiques. Une présentatrice ou un présentateur d’une émission doit éviter le tâtonnement et l’approximation. Pour ce faire, il faut une préparation rigoureuse en amont, un visionnage deux à trois fois avant la diffusion. Dans sa tête, elle croit qu’elle n’a pas droit à l’erreur.

Grâce à son émission, beaucoup de problèmes se sont résolus. Elle cite l'état du Stade Léopold Sédar Senghor qui avait des problèmes de fer rouillé. Khady avait pris le temps de montrer l'état du stade. Son objectif, c’était d'attirer l’attention des autorités. La journaliste sportive faisait du factuel : montrer ou dénoncer les choses qu'elle trouve anormales.

Ses jeans, ses T-shirt et ses rastas qui faisaient l’identité de Khady qui ne se laisse pas faire. Elle n'avait pas de contraintes parce qu'elle était connue par tout le monde.





L'ancienne basketteuse a été une fois victime d'agression avec les supporters de Jaraaf à l'époque. Les propos qu’elle avait tenus dans une de ses émissions ne plaisaient pas aux supporters de cette équipe.





Khady souhaiterait qu'il ait plus de considération à l'endroit des anciens qui peuvent participer au développement du sport. Son rêve, c’est d'ouvrir une école de journalisme pour permettre aux confrères de se perfectionner. Mais il faut des moyens pour concrétiser ce projet.





L'agent de la RTS a prodigué des conseils aux jeunes reporters. Ces derniers sont exhortés à se remettre en question de manière permanente et à avoir des ambitions, à se concentrer sur leur travail. Pour elle, le 8 mars doit être mis à profit pour donner plus de responsabilité aux femmes.