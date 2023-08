Khalifa et Barthélemy reçus à Touba : Le témoignage de Serigne Bassirou Abdou Khadre

Quelques jours après la visite des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Khalifa Ababacar Sall et Barthélemy Dias ont effectué, ce mardi, leur "ziara" à Touba. Le député-maire de Dakar et le patron de Taxawu Sénégal ont été reçus respectivement par le khalife général des mourides et son porte-parole.





Khalifa Sall a refusé de parler de la situation nationale, notamment la politique devant la presse. Il a plutôt sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité devant les autorités religieuses de la cité religieuse, a appris Seneweb.





Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a, lui, adoubé Khalifa Sall devant Barthélemy Dias et tous les autres membres de sa délégation.