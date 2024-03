[Présidentielle] Khalifa Sall appelle les mandataires et représentants à la vigilance

Candidat à la présidentielle, Khalifa Ababacar Sall a accompli son acte civique. L'ancien maire de Dakar a voté dans son fief à Grand Yoff. Au sortir du bureau de vote, Khalifa Sall a appelé à la vigilance : "Mon propos s'adresse aux Sénégalais et aux Sénégalaises, aux mandataires et aux représentants des bureaux de vote pour qu'ils puissent faire tout afin que le jeu ne soit pas faussé. Des rumeurs, des velléités nous sont signalées ça et là dans certaines parties du pays. J'en appelle à la vigilance des mandataires et des représentants" a-t-il déclaré.







Khalifa Ababacar Sall a, en outre, salué la tenue du scrutin après nombre "de péripéties, de drames et de problèmes".