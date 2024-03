Khalifa Sall dans le Pakao : ‘’Les gens listent leurs maux avec des mots durs’’

La caravane du président de la coalition Taxawu Sénégal était dans le Pakao, ce lundi. Khalifa Sall a commencé sa visite de proximité dans la capitale Sédhiou avant de se rendre dans plusieurs villages de la région. Les populations du Pakao ont profité de cette occasion pour exposer leurs préoccupations à l’ancien maire de Dakar, candidat à l’élection présidentielle du 24 mars prochain.





‘’Depuis que nous sommes dans le Pakao, les préoccupations sont nombreuses. Les gens exposent leurs doléances et parfois même avec colère et des mots durs. Pourtant, le Pakao et sa capitale Sédhiou avaient de l’avenir’’, rappelle Khalifa Sall.





Mais selon lui ‘’le gouvernement qui est là semble oublier le bien-être de la population dans sa politique. Tout est importé dans la région, même le poison, alors que l’eau est juste là derrière nous. La région souffre aussi d’un enclavement. Elle est coupée du reste de la Casamance et manque de moyens de communication’’.