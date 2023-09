KHOSSANTO : Un manifestant blessé par balle admis aux urgences

Les populations de Khossanto ne décolèrent pas. Dans pratiquement toute la localité, les affrontements entre manifestants et forces de défense et de sécurité ont augmenté d’intensité, sans doute à cause de la blessure par balle d'un des manifestants dont on ignore l'identité. Des sources informent que le jeune homme, dans un état grave, est admis aux urgences de l’hôpital de Kédougou.