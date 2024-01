Kirene : Sadio Mané offre un terrain de football à Bambali et devient le nouvel ambassadeur de Pepsi

Un hôpital, un lycée, une station-service, et désormais un stade, le double Ballon d'Or africain continue d'enrichir sa ville natale grâce à son nouveau partenariat avec Pepsi.









À bord d'un appareil de l'armée de l'air, Sadio Mané a foulé le sol de l'aérodrome de Sédhiou. La figure emblématique du football africain était accompagnée de Me Augustin Senghor, d'Ali Fares, PDG de Siagro, ainsi que de la représentante de Pepsi Afrique et de légendes du football sénégalais, notamment Khalilou Fadiga et Alassane Ndour.





La délégation s'est ensuite dirigée vers Bambali, plus précisément vers le Stade de Bambali. Sur les lieux, une foule considérable, venue des quatre coins de la région, attendait avec une impatience palpable le retour de leur illustre « enfant ». Grâce à l'initiative conjointe de Sadio Mané et de son nouveau partenaire, Pepsi, ce stade a été érigé et doté d'une pelouse synthétique de haute qualité. Avant l'arrivée du cortège, le 12e Gaïndé et les fervents supporters de « Allez Bambali » ont assuré l’ambiance. Lorsque la délégation conduite par Sadio Mané est apparue, l'assemblée s'est levée à l'unisson, submergée par une vague d'émotions et de jubilation.







Ibrahima Touré, en sa qualité de maire de Bambali, a inauguré la cérémonie en exprimant ses salutations distinguées à l'assemblée. Il a exprimé sa profonde gratitude envers Sadio Mané pour son engagement inébranlable envers la communauté et ses réalisations notables. Touré a également tenu à exprimer sa reconnaissance envers le groupe Kirène ainsi que la marque Pepsi pour la réalisation de ce qu'il qualifie de "bijou", affirmant qu'il servira de catalyseur à l'émergence de futures figures du football à l’image de Sadio Mané.





Malgré les obligations de son calendrier et le coup d'envoi imminent de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a manifesté son engagement indéfectible envers le football sénégalais en se faisant un devoir d'assister à cet événement.





Louant les efforts conjoints de Sadio Mané et du groupe Kirene, le président de la fédération a saisi l'opportunité pour dévoiler les plans d'érection d'un nouveau stade régional à Sedhiou. Ali Fares, à la tête de la Société Sénégalaise Industrielle Agroalimentaire (Siagro), a exprimé son admiration pour les initiatives multiples menées par le double lauréat du Ballon d'Or africain au sein de sa commune. Pour le PDG de la Siagro, « cette alliance transcende la simple mise en avant médiatique. Elle aspire à galvaniser la jeunesse, l'incitant à entreprendre des actions d'envergure à travers le sport, tout en consolidant notre engagement envers notre clientèle ».





Les diverses représentations d'artistes locaux et de griots à l’honneur de Sadio Mané, ont permis d’annoncer l’allocution la plus attendue de la journée. « Il ne s'agit pas seulement d'un cadeau de ma part à mon village bien-aimé, mais c'est surtout le symbole de notre unité, de notre force et de notre passion pour le football », a-t-il exprimé. Il poursuit en s'adressant à la jeunesse : « Ce terrain vous est dédié. Nourrissez votre talent, poursuivez vos aspirations et transcendez-vous. Je vous incite à cultiver vos aptitudes, à persévérer avec ardeur et à avoir une confiance inébranlable en vos potentialités ».





Le Nianthio s'est engagé solennellement à intensifier ses initiatives en faveur de sa communauté, aspirant à édifier « un avenir où chaque jeune aura l'opportunité d'exprimer la quintessence de son être ».