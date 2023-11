Kora, bongo : Folle ambiance au mariage de la soeur d’Aya Nakamura





Même si Aya Nakamura et sa famille vivent en France depuis plus d’une vingtaine d’années, elles continuent d’honorer leur tradition. Ce samedi, Hawa la petite sœur de la star franco-malienne a célébré son mariage à Paris. Un mariage traditionnel malien digne de ce nom, en présence de la famille, parents et proches de la famille Danioko.











Comme l’a chanté le couple malien Amadou et Mariam, « les djembés et les dununs ont résonné partout » ainsi que les tam-tam et bongos qui étaient aussi au rendez-vous.









L’ambiance de cette cérémonie organisée dans une salle de fête, a été assurée par la grande diva malienne Fatoumata Babani Koné. Une belle occasion pour Aya qui, en tenue traditionnelle (bazin), s’est enjaillée au rythme de la kora et du n’goni .









Folle ambiance malienne :la danse d’Aya Nakamura au mariage de sa sœur - Vidéo Dailymotion