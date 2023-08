Kouthia aussi fait de la revue de presse

Les assises nationales de la presse s'ouvrent, ce jeudi matin 24 août 2023. Les acteurs vont discuter des maux qui gangrènent le secteur des médias et essayer de trouver des remèdes. Parmi les commissions thématiques, il y en a une intitulée : Contenus- Supports – Enjeux et Outils – Numérique et Convergence. Ce sera donc l’occasion de parler du contenu des médias, des supports et du numérique. L’une des questions à aborder sera sans doute la revue de presse, ce genre journalistique devenu une porte d’entrée pour les aventuriers, mais aussi une zone grise pour certains acteurs bien connus du milieu.







Invisible sur les écrans de la Tfm depuis l’affaire des audios fuités, l’animateur Kouthia fait son apparition sur une chaine You Tube dénommée M4tv. Celui qui faisait du show sur les plateaux de télévision se signale désormais par une revue de presse. Eh oui ! Revue…de…presse ! Dans sa RP, Kouthia tresse des lauriers à Thérèse Faye, Mame Boye Diao, Diène Farba Sarr, Pape Maël Thiam, etc. Or, la chaîne en question se veut une chaîne d’informations et promet même les dernières nouvelles du Sénégal.





Les assises seront donc l’occasion de se pencher sur les supports afin de mettre fin à l’amalgame rendu facile par internet entre journalistes et autres professions des médias. Avec la toile, n’importe qui peut usurper la fonction de journaliste.





Mais au-delà de l’internet, il y a aussi les radios communautaires où la revue de presse est théâtralisée au point que le genre est devenu méconnaissable. On assiste désormais à un concours pour déterminer qui sait crier le plus fort et passer à côté de l’essentiel de l’information pour régler ses affaires.





Toutefois, on n’a pas besoin de se voiler la face en faisant semblant que le vrai défi vient de ceux qui tapent à la porte ou de ceux qui ont une couverture limitée. En effet, il y a un véritable problème avec la revue de presse au Sénégal, y compris dans les grands groupes de médias. Pendant longtemps, il suffisait d’écouter la revue de presse en wolof sur Rfm pour se rendre compte qu’elle obéit à tout sauf l’équilibre et l’intérêt du public. Des faits anodins étaient mis en valeur, sans aucune raison journalistique.





Mais en vérité, le pire est à chercher à Zik fm et Sen tv. A la radio et à la télé de Bougane Guèye, lorsqu’on est un professionnel, on est triste d’écouter les RP en français comme en wolof. En plus de la théâtralisation, il y a des séquences qui interrogent. En atteste, la part belle faite au député Abdoulaye Diagne, le mercredi 16 août 2023. Ce parlementaire inconnu du grand public a été présenté comme Messi par Fabrice Nguéma et Mantoulaye Thioub.





La pratique est bien connue : on s’arrange pour être à la Une d’un journal et la RP s'occupe du reste. A défaut de gagner de la visibilité dans un journal sans lecteur, on espère se rattraper avec l’audience d’une radio tout de même bien écoutée ou d’une télévision bien suivie. La question reste de savoir quel est l’intérêt du journaliste de sauter d’un quotidien à un autre pour aller dénicher certaines ‘’informations’’ à caractère laudatif.





Un constat s’impose à ce niveau : ces nouveaux types de quotidiens qualifiés de nouvelle racaille ne figurent nulle part dans les revues de presse des médias dit sérieux. Curieusement, ils sont bien présents sur zik fm et Sen tv. Au même moment, Bougane Guèye Dany, le patron de Dmédia se retrouve régulièrement à la Une de ces ‘’journaux’’.