L'opposition récuse Sidiki Kaba : «Vous n'avez pas la légitimité d'organiser les élections»





L'opposition a profité de l'examen du budget du ministère de l'Intérieur pour récuser le nouveau ministre chargé de l'organisation de la Présidentielle du 25 février 2024, Me Sidiki Kaba. Par la voix de ses députés, l'opposition a invité le président Macky Sall à s'inspirer de ses prédécesseurs Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, qui avaient nommé une personnalité neutre pour organiser les élections en 2000 et en 2012.









« Monsieur le Ministre, vous avez la légalité d'occuper le poste de ministre de l'Intérieur. Vous êtes un excellent avocat, nous le reconnaissons. Mais il faut avouer et accepter avec nous que vous n'avez pas la légitimité d'organiser les élections», lance Bara Gaye, député-maire de Yeumbeul et membre de l'opposition.





Ses collègues du même bord, Abass Fall et Ayib Daffé, n'en diront pas moins à leur tour. «En tant que militant de l'Apr, vous êtes disqualifié pour organiser ces élections», martèle le mandataire de la coalition Sonko2024, Ayib Daffé. Abass Fall de renchérir : «Nous nous battrons pour que vous n'organisiez pas les élections.»