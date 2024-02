L’AMS et Sénégal Numérique veulent accélérer l’informatisation des mairies

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) et Sénégal Numérique SA ont scellé un partenariat, ce vendredi 9 février 2024. Cet accord de collaboration permettra de mieux assister les édiles du pays dans leurs missions de faciliter les démarches des citoyens dans les différentes municipalités, et à Sénégal Numérique SA de faire un pas de plus dans sa mission de territorialiser la politique numérique de l’Etat.









« Ces dix dernières années, notre pays a consenti beaucoup d'efforts pour se doter d'infrastructures numériques permettant de faciliter, entre autres, la délivrance des services aux usagers, l'interconnexion de nos structures administratives grâce au maillage du territoire national en fibre optique et la sauvegarde de nos données », a rappelé Cheikh Bakhoum, Directeur général de Sénégal Numérique.