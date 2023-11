L’ANACMU et l’OIM signent un accord-cadre de coopération en faveur des migrants de retour au Sénégal

C’est officiel ! L'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU) et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont paraphé un accord-cadre de coopération pour l’enrôlement des migrants de retour au Sénégal au programme de Couverture maladie universelle (CMU). La cérémonie officielle visant à entériner la signature de cet accord cadre entre les deux parties (le Directeur général de l’ANACMU, Dr Bocar Mamadou Daff, et le Coordonnateur de l’OIM au Sénégal, Dr Ousmanou Diallo, représentant la Cheffe de mission de l’OIM, Mme Valeria Falaschi) a eu lieu ce jeudi 30 novembre 2023, au siège de l’OIM, à Dakar, au Sénégal. Elle a noté la présence du Dr Poonam Dhavan, directrice de la Division Migration et Santé de l'OlM, basée à Genève (Suisse), présentement à Dakar pour participer à l'école mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants.









Un partenariat incluant plusieurs clauses





Cet accord-cadre de coopération entre l'OIM et l'ANACMU, qui avait été signé virtuellement (officieusement) le 19 avril 2023, participe aux efforts de l’Etat du Sénégal d’accompagner les migrants de retour dans leur réinsertion dans le tissu socio-économique du pays. Il a pour but de permettre aux deux parties de mener des actions conjointes, afin de faciliter l'enrôlement des migrants de retour au Sénégal au programme de Couverture maladie universelle (CMU) dans les mutuelles de santé du pays. En effet, sans préjudice de leur coopération dans d'autres domaines, dans le cadre de leur mandat respectif et sous réserve des ressources disponibles, I'OIM et l'ANACMU conviennent de considérer les domaines de coopération mutuelle suivants : l’accès à une couverture maladie pour les migrants de retour afin de leur faciliter l'accès et la continuité des soins de qualité et à moindre coûts, contribuant à la durabilité de leur réintégration sociale; la participation des services régionaux de I'ANACMU aux sessions d'écoute et de parole organisées par l'OIM en faveur des migrants de retour, afin de permettre aux migrants de maîtriser tout le processus d'enrôlement et de prise en charge ainsi que d'autres bénéfices liés à l'enrôlement à la CMU; les consultations entre l'ANACMU et l'OIM sur des stratégies et des plans d'aide nationaux relevant des domaines de compétence de l'OIM; et enfin, la réalisation d'études et de projets sur des questions d'intérêt commun.





80% de frais de couverture pour les services essentiels





Selon le Directeur général de l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU), Dr Bocar Mamadou Daff, l’inscription des migrants de retour au Sénégal dans la couverture maladie universelle représente une avancée majeure, dans un contexte où l’émigration par des voies risquées est une réalité pour de nombreux jeunes sénégalais. Et offrir une protection sociale adéquate à ceux qui reviennent, est primordial. « En intégrant ces migrants, souvent issus du secteur informel et habituellement exclus de l’assurance maladie classique, dans le système de la CMU, vous leur offrez une porte à une couverture de santé particulièrement bénéfique », a souligné Dr Bocar Mamadou Daff.





Il signale que le paquet de soins, offert par la CMU et qui est parmi l’un des plus complets et disponible dans le pays, couvre 80% des frais pour les services essentiels, tant au niveau des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux publics, incluant les soins ambulatoires, d’hospitalisation, les analyses biologiques, la radiologie, la chirurgie, et les médicaments génériques. Et même pour les médicaments disponibles dans le privé, le remboursement est à hauteur de 50%.





« Une couverture plus avantageuse que celle offerte aux fonctionnaires »





Cette large couverture, voulu par l’Etat du Sénégal, est destinée aux travailleurs de l’économie informelle, aux populations rurales, à ceux qui ne sont pas éligibles au régime d’assurance formelle. Elle est plus avantageuse que celle offerte aux fonctionnaires, montrant ainsi l’importance que l’Etat accorde aux populations vulnérables. Désormais, grâce à ce partenariat, les migrants de retour, accompagnés par l’OIM dans leur réinsertion, pourront accéder à une assurance maladie de qualité. L’ANACMU, avec son réseau de mutuelles de santé, leur garantira, pendant un an, un large accès aux soins », a d’emblée soutenu le Dg de l’ANACMU.





600 migrants de retour visés d’ici fin 2024





Le représentant de la Cheffe de mission de l’OIM au Sénégal, Dr Ousmanou Diallo, par ailleurs, coordonnateur de l’OIM-Sénégal, après avoir salué vivement et soutenu l’engagement du gouvernement du Sénégal en faveur de la couverture sanitaire universelle des migrants de retour, a souligné que la prise en compte de la santé des migrants et le renforcement des résultats sanitaires nécessitent une coopération nationale et internationale pour faire progresser la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de la couverture sanitaire universelle, pour promouvoir la santé des migrants et leur permettre de contribuer au développement socio-économique de leur communauté d’origine et de leur communauté d’accueil.





Il renseigne qu’à ce jour, 117 migrants de retour sont en cours d’enrôlement pour cette première phase, tout espérant atteindre au moins 600 migrants de retour vulnérables et plus de 95 ménages dans les communautés où vivent les bénéficiaires d’ici la fin de l’année 2024. « L’OIM Sénégal se réjouit de formaliser la coopération avec l’ANACMU, qui a déjà permis de mettre en place un mécanisme de coordination et de suivi de l’enrôlement des migrants dans les différentes mutuelles de santé de la région de Dakar, et qui va davantage s’élargir à d’autres régions », s’est réjoui Dr Ousmanou Diallo.