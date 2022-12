L’arrestation de 2 députés du PUR ordonnée : Barthélémy Dias tire sur le procureur, Coura Macky se défoule

Le procureur de la République a ordonné l’arrestation des deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby. Actuellement, ces derniers sont activement recherchés, selon les informations parvenues à Seneweb.



Membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Barthélémy Toye Dias a pris les devants. Il a asséné ses vérités au parquet. Tout en rappelant le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il a pointé du doigt les nombreux incidents passés sous silence par le maître des poursuites. Pis, le député a averti l’opinion publique, si toutefois, ses deux collègues sont interpellés pour être envoyés en prison.



Là, Coura Ndiaye, plus connue sous le nom de Coura Macky a voulu en découdre avec lui. Finalement, on l'a fait sortir de force de l’hémicycle. Regardez la vidéo !