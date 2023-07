L’ARTP annonce le déploiement de la 5G et du Roaming national avant fin juillet

Les réseaux de télécommunications constituent aujourd’hui un support incontournable pour les services, au bénéfice des utilisateurs. La connectivité fait face à certains obstacles qui concernent l’accessibilité du point de vue financier, la sûreté et la sécurité dans un contexte de cybercriminalité, la pertinence des contenus ou des services et leur adaptation aux besoins réels surtout en Afrique.









Dans ce contexte, Gsma, en collaboration avec l’Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a tenu à Dakar un atelier sur le thème “Connecter plus de personnes via de meilleurs services mobiles : licences de spectre, technologies, exigences, couverture et feuilles de route”. Le Gsma est une association qui regroupe plus de 750 opérateurs et fabricants à travers le monde.





Le directeur général de l’ARTP, qui a présidé l’atelier, note que la coïncidence est heureuse. En effet, deux évènements majeurs sont en vue au Sénégal. Il s’agit de l’attribution aux opérateurs mobiles, dans les jours à venir, des fréquences 5G dédiées au déploiement des réseaux et technologies de cinquième génération. « L’ultra haut débit facilitera l’utilisation de l’e-learning, l’e-gouvernement, la vidéo 3D, la télémédecine, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le streaming, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IdO)… Cela accélèrera également les ambitions de transformation numérique de notre pays», souligne Abdou Karim Sall.





Le DG de l'ARTP ajoute : «Un appel à candidatures a été lancé et le vendredi le dépouillement sera fait pour que les jours à venir, l'attribution des licences pour ceux-là dont la proposition a été acceptée puisse se faire. Sur le plan du confort, on a connu la 4G, mais la 5G, c'est dix fois plus, on peut aller jusqu'à 1 Go la seconde.»





S’agissant du second évènement, il concerne la mise en place du projet d’itinérance nationale ou Roaming national. «Le Roaming national s’appliquera automatiquement avec une réception gratuite pour le client, sur toute l’étendue du territoire et aura pour effet de réduire la fracture numérique, en apportant une connectivité améliorée et des services de communication électronique de qualité aux zones mal desservies dans notre pays. Il entrera en vigueur dès le 31 juillet 2023».





Il y a des obstacles, mais il faut les surmonter en rapport avec les opérateurs avec toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'écosystème, d'après M. Sall.





Concernant l'itinérance, un Sénégalais qui sera dans une zone non couverte par son opérateur peut avoir la possibilité d'émettre des appels. «Nous allons donner la chance à tous nos concitoyens de pouvoir émettre des appels, la réception sera gratuite, parce que le principe du Roaming est payant par l'émetteur et le récepteur, mais dans ce cadre, celui qui reçoit ne paye pas. L'autre aspect, c'est que c'est transparent pour lui. Il utilise le réseau des autres opérateurs pour recevoir des appels ou se connecter à Internet. Le Roaming concerne en même temps les données mobiles et ça va permettre la disponibilité du réseau un peu partout».