[Goût d'Ivoire] L’attiéké ivoirien: Spécificité d’une recette traditionnelle très prisée

C'est un plat d’accompagnement présent sur toutes les tables à manger des gargotes et restaurants ivoiriens. Il est dans le pays des éléphants ce que le riz et le couscous représentent au Sénégal. L’attiéké, cette célèbre semoule de manioc, est aujourd’hui préparée dans beaucoup de pays, mais cette recette traditionnelle du pays hôte de la Can 2023 a une spécificité qui le différencie des autres.





Pour découvrir la particularité de l’attiéké ivoirien, Seneweb est allé à la rencontre des femmes cuisinières et spécialistes de cette recette à Yamoussoukro (voir vidéo).









En effet, le processus de la préparation de l'attiéké se fait en quatre grandes étapes. Et la première consiste à faire du manioc, après l’avoir épluché, en ce qu’elles appellent mania (manioc braisé). Le mania est ensuite laissé pendant trois à quatre jours pour qu’il se fermente, puis il sera coupé, nettoyé avant d'être râpé au moulin.