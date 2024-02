L’Ecole du Code Sonatel Academy accueille sa 6ème promotion : 4.000 pensionnaires ont déjà trouvé du travail

C’est parti ! Sonatel Academy ouvre ses portes pour la rentrée de sa sixième cohorte. Ils seront 130 étudiants pensionnaires de la première école de codage gratuite d’Afrique de l’Ouest. Ils étaient 17.000 candidats qui avaient postulé. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 1er février 2024.









Créée par Orange pour contribuer à l’employabilité des jeunes à travers les métiers du numérique, l'école du Code Sonatel Academy est à sa 6e promotion. Cette formation atteste de la place que la Sonatel accorde à l’encadrement et à l’accompagnement de futurs entrepreneurs de l’écosystème numérique.





Les 130 étudiants auront 4.400 heures en compétences techniques et 350 heures en séance de développement des capacités psychologiques. Ces « développeurs » web vont approfondir leurs connaissances et compétences au bout d’une formation entièrement financée par le Groupe Sonatel.





15.500 bénéficiaires





Le Groupe Sonatel a largement contribué à la formation et à l’insertion des bénéficiaires. On estime que plus de 4.000 personnes ont trouvé une insertion professionnelle.





« Depuis le lancement de Orange Digital Center (ODC), plus de 15.500 bénéficiaires y ont été accompagnés dont plus de 4000 ont pu bénéficier d’une insertion dans des entreprises du pays. Ils ont eu à avoir une formation certifiante ou de renforcement de capacités à Sonatel Académy ou dans les « ODC Club » à l’Université Gaston Berger de Saint Louis et à l’Université Alioune Diop de Bambey » a-t-on appris.