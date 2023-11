La députée Khady Guèye à Oumar Anne : « Les enseignants qui manquent à l’appel sont en prison ou dans les pirogues »

« Huit mille enseignants déficitaires sont notés au Sénégal. Ce chiffre n’est pas un hasard et mérite une réflexion profonde », selon la députée Khady Guèye. S’exprimant pendant l’examen du budget du ministère de l’Education nationale, elle a souligné que « les enseignants, pour la plupart, sont dans les prisons. Ils sont emprisonnés pour leur appartenance politique ». Elle ajoute qu'un grand nombre a cherché à quitter le pays. Et même les pirogues de l’immigration irrégulière ne sont pas épargnées et cela est dû aux conditions de travail ».







Sur la question des enseignants décisionnaires, Mme Guèye demande « l’application immédiate et la rétroactivité de la loi. Il ne faut pas que les nouveaux en bénéficient au détriment des autres. Le vrai problème se trouve au niveau des anciens qui sont en train de vivre une injustice qu’il faut rectifier dans les plus brefs délais ».