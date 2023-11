USAID Entrepreneuriat & Investissment lance des clubs d’entrepreneurs dans les écoles supérieures en partenariat avec la DER/FJ

L a Semaine mondiale de l' entrepreneuriat a démarré le 13 novembre. Pour s’aligner au contexte, la Délégation à l’Entreprenariat rapide (DER/FJ), en partenariat avec l'USAID, a lancé le « Club des Entrepreneurs » et des Masters class. Le projet va revisiter les Fondamentaux du Marketing, Stratégie commerciale. L’idée est de stimuler l’envie des jeunes à entreprendre très tôt, de se familiariser avec l’échec et d'apprendre très tôt à lever les barrières afin de poursuivre leur initiative entrepreneuriale.









L’un des objectifs, c’est d’offrir la chance aux jeunes de connaître très tôt l’écosystème de l’entrepreneuriat. « Les chances d'avoir la technologie à disposition doit être un coup de pouce pour oser s'engager. Il faut savoir définir sa stratégie dans un environnement concurrentiel pour avoir des résultats », a souligné Cheikh Bara Seck, Conseiller de la Délégué Générale de la DER/FJ. Le soutien et l’encadrement des jeunes et femmes ont comme visée d’accroître les remontées de l’entrepreneuriat en termes d’amélioration de l’économie locale, de génération de l’emploi des jeunes et de transformation de notre société. Pour Dieynaba Thiam Ka, ces clubs inculqueront aux jeunes le goût de l’entreprenariat.





Le projet va intervenir dans les différentes régions du Sénégal, Dakar étant aujourd'hui le hub pour faire comprendre à ces étudiants les opportunités qui sont à leur portée. Il faut aussi préparer ces jeunes à surmonter leurs échecs car sur le chemin, n’est pas un long fleuve tranquille. « 50 projets dans les sept clubs des entrepreneurs seront primés. Il y a ces cinq secteurs prioritaires de l'USAID et du gouvernement du Sénégal. Pour ce club, il est important pour nous de stimuler la création, de faire comprendre aux jeunes que l'innovation et la créativité qu'il faut stimuler à tous les niveaux. Rien qu'aujourd'hui, en parlant aux jeunes, nous nous sommes rendu compte que certains avaient déjà des projets dans les industries culturelles et créatives, dans les cosmétiques », a expliqué le Chef de projet de projet à l’Usaid.