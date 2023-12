La Haute Autorité du Waqf renouvelle son soutien financier au centre Ginddi pour la troisième année consécutive

Le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf (HAW), Monsieur Racine Ba, a effectué une visite au centre Ginddi, le mercredi 27 décembre 2023. Un lieu d’accueil et d’orientation pour les enfants en situation difficile. Lors de cette visite, Racine Ba a octroyé un appui de deux millions de FCFA (2 000 000) au centre pour la prise en charge des enfants.





« La Haute Autorité de Waqf est une autorité administrative indépendante rattachée au ministère des Finances et du Budget, qui est en collaboration étroite depuis quatre ans avec le Centre Ginddi »,dit-il.





Racine Ba a souligné l'importance d'assister ces enfants qui sont dans une situation de vulnérabilité. Il a notamment rappelé que «Mme le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Fatou Diané Guèye, mène un plaidoyer pour renforcer les capacités du Centre Ginddi. A cet égard, la HAW a porté à l’attention de ses partenaires la nécessité de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces enfants » car explique-t-il « le centre est conçu pour être un lieu de passage, mettant en avant les besoins en équipements et d’assistance aux enfants. Ainsi, la HAW s'engage activement à répondre à ces préoccupations, tant au niveau du Centre Ginddi qu'au sein d’autres structures, comme récemment l’institut scolaire la lumière qui accueille des enfants en situation de handicap, les postes de santé Seydi Aboubekeur Sadikh Mbengue de Mermoz, Charles de Foucauld de Sicap Baobab et Sagata Gueth (Louga)... » renseigne-t-il.





Un don qui arrive à son heure





Etienne Dieng, gestionnaire au sein du Centre Ginddi, chargé de la prise en charge des enfants en situation difficile, a exprimé sa reconnaissance pour ce soutien vital destiné aux enfants, régulièrement renouvelé par la HAW. Un don d'une valeur de 2 millions qui va participer à l'amélioration des conditions d'accueil des enfants du centre Ginddi qui est une structure rattachée au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants.





A noter que le waqf est l’investissement d’une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société.





La Haute Autorité du Waqf (HAW) quant à elle est une autorité administrative indépendante créée par l’Etat du Sénégal. Ses principales missions consistent à promouvoir le waqf, contrôler et superviser les waqf privés, développer et gérer des waqf publics destinés à satisfaire les besoins sociaux et économiques des populations vulnérables.