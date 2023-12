La mairie de Ngor injecte 170 millions de Francs CFA : première pierre du premier CEM

Le Maire de la commune de Ngor, Maguèye Ndiaye élargit la carte scolaire de sa localité. Il a posé, hier, la première pierre du premier collège d’enseignement moyen de la ladite commune.









Selon l'édile, l'histoire va retenir que le futur CEM a été construit sur fonds propres par la municipalité. Cela démontre à suffisance de l’avis de l’édile de la ville que “la commune s'investit dans l'éducation mais également dans la santé " .





Le montant global du projet s’élève à hauteur de 170 millions de francs CFA. Outre le Collège d’enseignement moyen ( Cem), la mairie a dégagé une enveloppe de 34 millions de francs CFA pour la rénovation d’une école primaire. A cela ajoutons une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour un projet de construction d’une école-franco-arabe.





Dans le secteur de l'éducation, au-delà des édifices précités, le Maire a offert des kits de fournitures scolaires à tous les élèves des écoles publiques primaires de Ngor. Au total, le nombre de bénéficiaires avoisine 2000 potaches.





Par ailleurs, le Maire croit que l’Etat tiendra ses promesses de construction du Lycée de Ngor. « L' État est notre premier partenaire. Mais nous ne restons pas les bras croisés. Une fois le lycée construit, les élèves iront étudier là-bas et le CEM sera un centre de formation polyvalent technique et récupérera les élèves qui ont décroché très tôt parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de payer pour qu'ils aillent étudier chaque matin à Dakar. Ils seront formés dans les métiers de base et seront certifiés", a informé le Maire.