Assemblée : La VAR de Faba Ngom à Barthélémy Dias sur le 3 mandat

Le député Farba Ngom ne lâche pas Barthélémy Dias sur la question du 3ème mandat prêté à Macky Sall. Lors du passage du ministre des Pêches et de l’Économie maritime, ce samedi 3 décembre, il a sorti un enregistrement du maire de la Ville de Dakar, membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) dans lequel il défend le projet de 3ème mandat du Chef de l’Etat.



«La Constitution du Sénégal ne considère pas le mandat de Macky Sall de 2012 à 2019. Elle dit que tout Sénégalais qui devient Président de la République a droit à deux mandats de 5 ans. Le Chef de l’Etat (Macky Sall) n’a pas encore un mandat de 5 ans », avait déclaré Barthélémy Toye Dias à l'époque.



Il est à rappeler que devant le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pour le vote de son budget, jeudi dernier, le député-maire avait soutenu : «Le référendum de 2016 a été une escroquerie intellectuelle. Par devoir de respect à l’intelligence des Sénégalais, dites-nous c’est quoi votre point de vue sur le 3ème mandat que cherche à briguer Macky Sall parce qu’il a été bel et élu sous le régime d’une constitution qui limitait déjà les mandats à deux ? ».



Par ailleurs, le ministre de la Justice avait répondu, en commission, que le Conseil constitutionnel, saisi à propos du projet de révision constitutionnelle par voie référendaire en 2016, avait enlevé la disposition transitoire du projet de l'article 27 de la constitution et dont le libellé était que «cette disposition est applicable au mandat en cours». Arguant ainsi que la loi devait prendre effet à partir du mandat suivant. Ce qu’avait confirmé Barthélémy Dias, dans sa première déclaration.