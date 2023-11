Lancement de l’installation du câble sous-marin 2Africa : La Sonatel anticipe sur les besoins en connectivité d’ici 2030

Le navire câblier ile de Batz a jeté l’ancre sur Dakar dans le cadre du lancement des travaux du câble sous-marin 2Afrcia, initié par le groupe Orange-Sonatel avec d’autres partenaires stratégiques.









Il s’agit d’un câble sous-marin le plus long avec 45 000 Km. Cette installation relie 33 pays sur 3 continents et fournit de la connectivité améliorée à plus de 3 milliards de personnes.





La cérémonie de lancement organisée par Sonatel, adjudicataire de la construction de la station de 2 Africa au Port autonome de Dakar (PAD), a été présidée Moussa Bocar, Ministre de la Communication des télécommunications et de l’économie numérique. L’infrastructure va renforcer la connectivité du Sénégal aux réseaux mondiaux et satisfaire les besoins croissants de l'ensemble des acteurs de l'économie numérique.





Le ministre a exprimé sa satisfaction de voir le Sénégal faire partie des 16 pays qui abritent les 21 points d’atterrissage. « Ce câble est un soutien aux actions du gouvernement dans le secteur numérique. Il embarque plusieurs innovations et va être un levier économique pour le continent africain de manière générale », a-t-il affirmé. Moussa Bocar Thiam a souligné le volontarisme du président Sall de faire du pays “un pionnier dans les avancées numériques, avec plusieurs kilomètres de fibres optiques qui existent déjà, un câble sous marin entre le Sénégal et le Cap-Vert, mais aussi un parc technologie numérique de plusieurs milliards qui va bientôt être inauguré, qui se poursuit à travers cette infrastructure”.





D’ici 2030, le nombre d’abonnées mobiles en Afrique Subsaharienne va croître de 50% pour atteindre 1,4 milliards de personnes abonnées.





“Hub numérique”





“Avec la pénétration de la 4G, qui aura triplé et la 5G qui devrait représenter 17% des usages, un tsunami de données attend le monde du numérique”, a déclaré, pour sa part, Sékou Dramé, Directeur général de la Sonatel. Ce câble, poursuit-il, va anticiper sur les besoins en connectivité. « L’installation de l’infrastructure entre en plein dans notre stratégie. Il s’agit d’abord de l’accélération de la connectivité et le débit au niveau national mais aussi à l’international avec une connectivité ouverte à tous. Il va maintenir le leadership du Sénégal et sa position de Hub numérique ». M. Dramé renseigne, par ailleurs, que les travaux ont bien avancé et que la pose du câble se fera dans un futur proche. “Dans quelque mois nous allons inaugurer et démarrer le fonctionnement”, a-t-il promis.





Le directeur général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sy, a salué cette initiative comme l’illustration parfaite du dynamisme de l’économie sénégalaise. “Notre pays entre dans l'ère de la digitalisation et de l'économie numérique et la digitalisation”, s’est il enthousiasmé.





2Africa est le câble sous-marin le plus long du genre avec 45 000 Kms. Ce projet gigantesque part du Royaume Uni, passe par le Portugal, pour rallier l’Afrique du Sud et ensuite faire le tour de l’Afrique jusqu’en Egypte pour atteindre la France .





“Le câble sous-marin est une infrastructure importante pour la transformation numérique en Afrique avec une capacité maximum de 16 paires de fibres qui y sera déployée, pendant que les anciennes technologies n’en supportaient que huit“, lit-on dans le document transmis à la presse.