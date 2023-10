Lancement du programme de formations des SFD « FONAMIF TRAINING SESSION 2023 ».

L’APSFD-Sénégal avec l’appui du Fonds National de la Microfinance (FONAMIF) a officiellement lancé ce Mercredi 11 Octobre 2023, la troisième édition du programme de formation dénommé « FONAMIF TRAINING SESSION » au profit du personnel des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Ce programme de formation subventionné à hauteur de 85% par le FONAMIF et délivré sur la base d’un diagnostic et d’un recensement exhaustifs des besoins de renforcement de capacités du personnel des SFD, a permis d’identifier pour cette année, les modules de formations diplômantes tels que : agent de crédit et responsable d’agence.





En effet, dans le cadre de ses missions, le FONAMIF appuie le secteur de la microfinance par l’amélioration de la qualité des services offerts à travers une véritable politique de renforcement de capacités des ressources humaines des SFD.





C’est ainsi qu’à travers sa composante Assistance technique qui prend en charge les formations, subventions et appuis institutionnels destinés à apporter une contribution significative à l’amélioration de la gouvernance opérationnelle aussi bien des SFD que des autres acteurs, le FONAMIF contribue à moderniser et à relever le niveau des prestations de services offertes aux clients des IMF.





Enfin, le FONAMIF se réjouit de contribuer au renforcement du secteur de la microfinance au Sénégal en favorisant l’évolution professionnelle des agents des SFD.