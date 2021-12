Lancement du Ter: Les pas de danse de Fatou Ndiaye "Fouta Tampi"

Aux yeux de Fatou Ndiaye, "Fouta n'est plus fatigué". Après avoir tourné le dos au collectif "Fouta Tampi" et déposé ses valises chez Macky Sall, Fatoumata Ndiaye ne cesse de faire parler d'elle.



Ce lundi, lors de la mise en circulation officielle du Train express régional (Ter), elle n'a pas encore manqué d'attirer les regards vers elle, en se déchaînant sur un son de Youssou Ndour.