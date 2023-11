Lancement Officiel de la 9e Édition du Salon des Banques et PME de l'UEMOA

Ce jeudi, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a inauguré la neuvième édition du Salon des Banques et PME de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La cérémonie s'est déroulée à la Place du Souvenir Africain de Dakar, sous le haut patronage de Macky Sall, Président de la République.









Dans son discours d'ouverture, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Je me réjouis de me trouver parmi vous pour ouvrir ce salon, symbole de notre intégration régionale réussie, aujourd'hui érigée en modèle dans d'autres zones géographiques à travers le monde ».





Le ministre a également salué l'importance de la capitale sénégalaise en tant que centre névralgique de l'activité bancaire de la sous-région, abritant le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.





Au cours des quatre prochains jours, Dakar sera également le point de convergence des PME régionales, avec cette 9e édition du Salon des Banques et PME de l'UEMOA.





Abdou Karim Fofana a tenu à remercier chaleureusement les participants venus des huit pays de l'UEMOA et d'ailleurs. Il a également noté la participation significative des chefs d'entreprises, des représentants des institutions financières, des entrepreneurs, des membres des gouvernements, des associations et des organisations professionnelles. « A travers votre présence massive, chacun peut mesurer l'enjeu des sujets dont nous discutons aujourd'hui », dit-t-il.





Le thème de cette édition, intitulé « Accompagnement et financement des AOP et PME de l'UEMOA, dans un contexte de résilience et de relance des économies », a été mis en avant par le ministre. Il rappelle l'importance cruciale des PME en tant que moteurs de la croissance économique et du développement durable de la région.





Abdou Karim Fofana a indiqué que ce thème met l’accent sur la capacité d'innovation des PME de l’UEMOA, malgré les multiples contraintes liées aux crises mondiales. Il a insisté sur l'importance du soutien aux PME, en renforçant leur accès au financement, aux marchés, et en améliorant leurs capacités productives et leur compétitivité.





Le ministre a conclu en rappelant l'engagement des gouvernements des pays de l’UEMOA à créer un environnement favorable au développement des affaires. Il a encouragé les acteurs à saisir les opportunités et à travailler ensemble pour renforcer les économies de la région.





Le Comité d'organisation dirigé par le Directeur des PME, Monsieur Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, ainsi que les partenaires impliqués dans cet événement, ont également reçu les remerciements du ministre pour leur contribution à la réussite de cette édition.





La cérémonie d'ouverture s'est clôturée par la déclaration officielle du ministre : « Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la 9e édition du Salon des Banques et PME de l’UEMOA ».