«Á quand un code de l'eau au Sénégal ?» : Abdou Mbow corrige Birame Soulèye Diop

Y a-t-il un code de l'eau au Sénégal ? La question a fait débat, notamment entre deux présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ce jeudi 23 novembre, lors de l'examen du budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement.





Interpellant Serigne Mbaye Thiam sur des questions relatives à l'accès aux ressources hydriques, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop, a demandé au ministre «à quand un code de l'eau au Sénégal ?».





Apportant la réplique à son collègue à la place du ministre à qui la question était adressée, Abdou Mbow n'a pas pris de gants pour envoyer Birame Soulèye dans les cordes, lui rappelant les dispositions de la loi 1981-13 du 4 mars 1981 portant code de l'eau.





«Mon collègue qui vient de descendre et qui aime les choses claires a dit toute à l'heure à quand le code de l'eau ? Je voudrais juste préciser à son endroit et à l'endroit de l'opinion qu'il y a bien un code de l'eau au Sénégal. C'est une loi n°81-13 du 4 mars 1981 avec 6 titres et 110 articles. Cette loi a été signée par le Premier ministre Habib Thiam et le président Abdou Diouf », corrige-t-il.





Ce Code de l'eau détermine les régimes d'utilisation des eaux et organise la préservation et la protection qualitative de la ressource en eau.