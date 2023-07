« Bëgg naa la man »: quand Amadeus souffle les braises de l’amour

L’amour c’est la base de tout !

L’amour est sûrement l’un des thèmes les plus valorisés en art , particulièrement en musique. De « To love you more » de Céline Dion à « Mbifé » de Salif Keïta en passant par « Je t’aime » de Lara Fabien, « Bëgg naa la man » de Amadeus marque la touche sénégalaise. L’admirateur de Wolfgang Amadeus Mozart est bien sur les traces de son idole.







Très aimé du public sénégalais, le jeune chanteur saint-louisien, Massamba Walo ou Amadeus , ne cesse d’enivrer les passionnés de l’amour, de par sa voix.







Après le succès retentissant de « Saajoban », « Doumala fowé » entre autres hits, Massamba Walo gâte encore ses fans avec « Bëgg naa la man ». Le clip mis en ligne depuis le 7juillet est déjà visionné des milliers de fois sur YouTube. Via le réseau social TikTok, la chanson fait objet de challenge.







« Il est très fort Amadeus du point de vu des lyrics et de la musicalité. Il dégage en même temps élégance, présence et éloquence », remarque un fan parmi les milliers qui marquent leur satisfecit envers l’interprète de