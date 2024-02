« Bianca est elle libre? »: Kanye West confisque le téléphone d’une paparazzi

« Bianca est elle libre? Certains disent que tu la contrôles… ». Ces mots sortis de la bouche d’une paparazzi qui suivait Kanye West ont offusqué ce dernier. Ainsi, pour taire toutes ces rumeurs contre sa personne, Ye, le rappeur le plus controversé des USA a confisqué le téléphone avec lequel elle le filmait avant de lui faire la morale.





« Tu penses que c’est parce que tu es une femme blanche que tu peux venir me parler comme ça et me poser des questions stupides ? Me demander si ma propre femme a son propre libre arbitre ? Tu es malade ? Je suis une légende et Bianca c’est ma femme.







Et toi tu es libre ou tu travailles pour le diable ? Tu as ton propre libre arbitre ?





Combien ils te paient au TMZ ? Si tu es d’accord je t’embauche et je te paie le double », propose t’il à la dame qui ne semblait pas indifférente face à l’offre et qui a finalement filé ses adresses à la demande de Ye. Le téléphone lui a été restitué.