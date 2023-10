« Comment j’ai failli perdre mes pieds à cause (….) d'Ousmane Sonko », le récit glaçant du journaliste Yacine Thiam

Son nom a fait le tour de monde en l'espace d’une journée. Le 29 mars 2023, Yacine Thiam, camerawoman, a vu sa vie basculer et ses rêves s'envoler.





Ce jour-là, aux alentours du siège du PRP de Déthié Fall, la technicienne cadreuse à Témoin Web a été heurtée par un véhicule voulant éviter les grenades lacrymogènes tirées par les forces de l’ordre pour disperser les journalistes et les leaders de Yewwi Askan Wi.







Face à nos confrères de Senepeople, la jeune femme se remémore de ce jour où elle a failli perdre l’usage de ses jambes. « Est-ce que je vais retrouver ma vie d’avant ? Je ne sais que le travail, aller sur le terrain, faire la collecte, traiter et diffuser. C’est tout ce que je sais faire. Et depuis mon accident, tout a changé », dit-elle dès l’entame de ses propos.







Native d'une famille démunie, elle a eu une vie assez difficile. À cause de cette situation, Yacine Thiam n’a jamais connu une adolescence normale (avoir des amis, sortir, aller à la plage, etc.). Elle a très tôt été responsable et a toujours dû se battre pour s’en sortir.





La vingtaine, Yacine est très attachée à son père qui a perdu la vue. La preuve, c’est la première personne à qui elle a pensé, au moment de l’accident. « Sur le coup, j’ai pensé à mes parents. Comment vont-ils s’en sortir sans mon aide ? Comment mon père va-t-il pouvoir surmonter cette situation ? Il est atteint de glaucome, donc il ne peut qu’imaginer mon état".





La date du 29 mars restera à jamais gravée dans la mémoire de la camerawoman









« Dès notre arrivée au siège du PRP, les gendarmes ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes pour nous disperser. Sous le feu de l’action, dans une course folle pour échapper à la fumée, j’ai trébuché et je suis malheureusement tombée. C’est ainsi qu’une voiture est passée sur mes jambes. J’ai essayé de me relever, mais rien. Je ne pouvais plus bouger mes pieds. J’ai par la suite été évacuée à la clinique où j’ai vécu des moments difficiles. Heureusement, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a pris en charge les frais médicaux, ce qui m’a permis de retrouver ma mobilité », raconte Yacine Thiam, journaliste à Témoin web.