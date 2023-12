« De la pudeur à la vulgarité »: Mia Guissé critiquée pour son nouveau look

Pas besoin d’une loupe pour constater qu’entre la Mia Guissé d’avant et celle d’aujourd’hui, c’est deux tableaux différents. Elle s’est carrément métamorphosée. La nouvelle Mia a adopté un nouveau style qui n’enchante pas tout le monde.







Depuis son divorce marquant le début d’une nouvelle page de sa vie personnelle et professionnelle, Aissata Mia Guissé se sent beaucoup plus libre, plus ouverte et plus aisée sur scène qu’auparavant.





Lors de sa dernière prestation ce week-end à la Place du Souvenir Africain, en marge du Salon de l’entreprenariat féminin, l’artiste a adopté un out fit plus ou moins « punk style ». Lors de sa prestation, elle a été rappelée à l’ordre par un spectateur qui lui conseillait de baisser sa mini-jupe qui laissait apparaître ses cuisses, bien qu’elle portait un bas en dessous.





Un habillement que beaucoup d’internautes ont désapprouvé. Regrettant le fait qu’elle soit « passée de la pudeur à la vulgarité ».