« Gounei May Deuk » : Mass avertit ses rivaux





Le message est assez clair, Baye Mass ne rigole plus. A travers "Gounei May Deuk", une chanson extraite de son nouvel album Airmass, le chanteur des banlieusards met en garde ses concurrents plus particulièrement Vj.





En effet, le 05 Août passé, les deux artistes ont eu un différend. Une tension s’était soulevée entre les deux chanteurs les plus suivis du moment. Beaucoup se demandaient : qui va décrocher le gros lot ? Qui va obtenir plus de public? Qui fera guichet fermé ? Plusieurs questions soulevées à l’époque histoire de savoir le meilleur entre VJ et Baye Mass en matière de spectacle.





Ainsi, pour montrer sa suprématie et clore le débat, Baye Mass sort une chanson féroce à double tranchant. Pour ses fans c’est une chanson d’amour, de romance et pour d’autres, il clashe et avertit ses adversaires.





Dans ce titre, il confirme son talent sur la scène musicale dans ce contexte très dense. La vidéo est tournée entre la Gambie et le Sénégal dans un décor magnifique orchestré par un beau paysage.





A noter que Baye Mass donne rendez-vous aux férus de musique le 7 octobre pour un méga concert.