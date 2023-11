« Khalifa Ababacar Sall demeure le vrai héritier du socialisme au Sénégal », mouvement And Demb ak Tay de Taxawou Sénégal

« Pour la défense de l'héritage socialiste qu'il incarnait plus que quiconque dans ses formations politiques, nous avons décidé d’investir solennellement Khalifa Ababacar Sall candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 car il demeure le vrai héritier du socialisme au Sénégal », a déclaré Abdou Rahmane Thiam, président de la commission scientifique du mouvement And Demb ak Tay.







En effet, face à un Sénégal de tensions politiques latentes, seule une démarche inclusive et participative qui sous-tend la co-construction peut sortir le pays de cette situation. Ayant compris cela, l’Amicale des anciens mouvements des jeunesses, étudiants, pionniers et arabisants a réitère sa confiance à l‘endroit du Président de la coalition Taxawou Sénégal. Qui, même dans les liens de la détention a continué à œuvrer pour des retrouvailles au sein du Parti socialiste et à l'unité des entités à travers des activités de médiation et de représentation.













« Si nous avons consacré tant de sacrifices et d'efforts pour la viabilité de l'amical, c'est parce que nous sommes convaincus que le jour en vaut la chandelle. De ce point de vue, l'ancienneté de notre compagnonnage avec Khalifa Ababacar Sall est un phénomène inaudible dans les relations humaines, surtout politiques ».





D’ailleurs, c’est pour ces raisons parmi tant d’autres que « nous sommes convaincus que son expérience d'homme d'État, ses qualités humaines et sa vision progressiste en font le candidat idéal pour rebâtir un nouveau contrat social autour de la paix dont notre pays a tant besoin. Il est, en effet, une chance pour le Sénégal et nous devons l'accompagner dans la réalisation de son projet politique. Une vision qu'il entend élaborer par une démarche inclusive et participative afin que cette offre politique qui met l'humain au cœur des politiques publiques, débouche sur la réconciliation, la prospérité et la solidarité dans un Sénégal nouveau de justice, de paix, de développement économique social partagé », invite Alioune Dia membre du mouvement And Demb ak Tay de la coalition Taxawou Sénégal.





Considérant Khalifa Sall comme la synthèse de tous les régimes qui ont précédé, ces anciens appellent à la responsabilité de tout en chacun ; de tous les socialistes du pays et d’ailleurs pour qu’au soir du 25 février le leader de Taxawou soit le 5e président de la République du Sénégal.









« Considérant l'aspiration forte des Sénégalais à de meilleures conditions de vie, considérant la fragilisation de nos institutions et des fondamentaux de la République, considérant l'impérieuse nécessité de confier les destins du Sénégal à un Homme sûr, un Homme d'Etat, considérant son expérience politique et de gouvernement, considérant sa culture d'Homme d'Etat, considérant sa dimension internationale prouvant une bonne compréhension du monde contemporain à travers son expertise dans la gestion des conflits, considérant ses qualités humaines reconnues par les Sénégalais pour bâtir un nouveau contrat social autour de l'humain », car poursuivent-ils, "Khalifa Sall est la page d'espoir pour les Sénégalais. Il est la seule alternative crédible pour sauver l'héritage socialiste, réconcilier la Nation, rassurer les Sénégalais, reconstruire l'Etat de droit, pour un Sénégal juste, solidaire et prospère ».





D’ailleurs, lors de l’Assemblée générale tenue hier à la piscine olympique, les amis d’enfance du leader de Taxawou lui ont remis une somme symbolique de Cinq millions FCFA afin de participer, à la caution de leur ami et candidat à la prochaine élection présidentielle. Un acte de reconnaissance vivement salué par Khalifa Sall.