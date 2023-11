« On a failli mourir » : l’anecdote de Thierno Dramé à la CAN 2017

Journaliste sportif à la RTS1, Thierno Dramé n'a plus besoin d'être présenté dans l'univers médiatique sénégalais. Un des moments les plus mémorables de sa carrière est la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun.





Au-delà de l'aspect sportif marqué par un sacre historique, le commentateur avait ému les milliers de téléspectateurs de la RTS1 avec ses pleurs de joie en direct. Dans cette vidéo, il revient sur cet instant en exposant les raisons, méconnues du grand public, derrière ce moment d’émotion.





Sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, il prédit qu'elle sera l'une des éditions les plus relevées de l'histoire de la compétition. Une aventure qu'il souhaite voir Amara Diouf vivre en étant sélectionné avec les Lions du Sénégal.





Thierno Dramé estime que l'atmosphère de la tanière pourrait être bénéfique dans la progression du jeune attaquant de 15 ans.