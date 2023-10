« Salfagné ma beugna » : Tex LBK, le nouveau prodige de la musique sénégalaise

Il est jeune et talentueux. Mais Tex LBK était encore méconnu des Sénégalais jusqu’en 2023. L’artiste chanteur Tex s'est fait connaître du grand public grâce à sa chanson « Beugna » qui a séduit ses compatriotes. Toutes les tranches d’âge ont adopté cette chanson d’amour.





D’origine saint-louisienne et de Guet-Ndar plus précisément, le jeune artiste est l’invité de Seneweb ce vendredi. A cœur ouvert, Tex LBK (Langue de Barbarie Konnection) a partagé avec nous les grandes lignes de son parcours, son amour pour la musique et sa relation avec les artistes saint-louisiens, notamment Amadeus, l’orchestre Guné Yi, le rappeur Index ñul kukk…





Après avoir conquis le public de Saint-Louis, le James Blunt de la musique s’est frayé un chemin pour gagner le cœur de millions de Sénégalais. En Guet-Ndarien bon teint, le jeune chanteur est conscient et sensible à la situation actuelle du pays, en particulier l’émigration irrégulière. Même s’il est toujours sollicité en Europe où il a évolué un moment, l’artiste croit à la réussite chez soi, malgré les contraintes dues au chômage, à la vie chère, et aux tensions politiques.





Aux autorités compétentes, Tex lance un appel pour remédier en partie aux problèmes du secteur culturel, notamment avec la création de centres culturels pour que les artistes exercent leur travail convenablement.





Dans l'optique de confirmer tout le bien qu'on pense de lui, Tex LBK donne rendez-vous aux mélomanes ce samedi 14 octobre au Gondolier pour revisiter son répertoire avec les fans de Dakar.





Son premier album est pour bientôt.