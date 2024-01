« Tu as du travail en dehors des buts »: Le Président Macky Sall félicite Sadio Mané le nouveau marié

Le Chef de l’Etat Macky Sall a reçu les Lions de la Teranga aujourd’hui, au palais présidentiel. Ces joueurs qui vont représenter le Sénégal en Côte d’Ivoire lors de la coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce samedi ont été à la symbolique cérémonie de remise du drapeau national.





A l’entame de son discours, le Président Macky Sall a tenu à féliciter le nouveau marié de l’équipe Sadio Mané.







« Avant tout, je voudrais féliciter chaleureusement notre Nianthio national, Sadio Mané, qui vient de se marier… Sadio vient ici (‘’Sadio tak na diabar’’). Je l’ai appelé pour qu’on l’applaudisse et qu’on lui souhaite heureux ménage. Que Dieu bénisse votre foyer et votre descendance. Donc, tu as du travail en dehors des buts », a t’il adressé d’un ton taquin au fils de Bambaly.