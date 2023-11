Le député Sanou Dione propose un statut pour les chauffeurs et les aide-ménagères

Les difficiles conditions de travail pour des salaires misérables des chauffeurs et des aide-ménagères ont été dénoncées à l'Assemblée nationale, ce mercredi 29 novembre, lors de l'examen du budget du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. En effet, plusieurs députés ont plaidé la cause de ces laissés-pour-compte qui méritent, selon eux, une protection sociale de la part de l'État du Sénégal.