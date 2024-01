Le Forum International pour la Formation, l’Emploi et l’Entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les starting-blocks

C’est parce que l’investissement, l’entrepreneuriat et l’activité des entreprises sont au cœur de la création d’emplois et de la lutte contre la pauvreté que le Cabinet International, Eco Finance Entreprises, en partenariat avec Force-N, l’ANPEG et le Ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries, a pris l’initiative d’organiser l’événement impactant de l’année 2024 pour les jeunes, les femmes et les entreprises, le Forum International pour la Formation, l’Emploi et l’Entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui se déroulera du 09 au 11 janvier 2024, au Grand Théâtre de Dakar, placé sous le haut patronage de :





- Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal,





- Parrain d’honneur, Son Excellence Amadou Ba, 1er Ministre de la République du Sénégal, - Parrain de l’événement, Son Excellence, Moustapha DIOP, Ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries.





Le Forum International pour la Formation, l’Emploi et l’Entrepreneuriat des jeunes et des femmes, se présente comme :





- Un événement majeur, permettant de booster l’activité des entreprises, les relations d’affaires, l’entrepreneuriat, les possibilités d’insertion professionnelles des jeunes et des femmes ;





- Une vitrine internationale de promotion des réalisations du gouvernement en matière de formations, d’emploi et d’entrepreneuriat ;





- Une plateforme de mise en relation des organismes internationaux, des structures étatiques, des entreprises, avec les jeunes et les femmes, pour présenter leurs produits, services et solutions, à travers des expositions, un programme d’ateliers, de panels, de conférences et une bourse internationale de partenariat d’affaires, principale innovation de ce forum ;





-une occasion unique pour les jeunes demandeurs d’emplois d’être en contact avec les entreprises.





Eco Finance Entreprise, invite donc les jeunes, femmes et entrepreneurs à s’inscrire massivement en envoyant les CV et projets par courriel à l’adresse, [email protected] .





Infoline : 77 416 43 61 - 77 170 20 37





Promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat, clés du combat contre la pauvreté en Afrique