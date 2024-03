Le jazzman Yéyé Faye rend hommage à Battling Siki, premier Africain champion du monde de boxe

Lâchement poignardé et abattu de deux balles dans le dos par un groupe de gangsters au soir du 15 décembre 1925 à New York à l'âge de 28 ans, Amadou Fall dit battling Siki fut le premier Noir africain et sénégalais champion du monde de boxe en battant le champion du monde de l'époque le Français Georges Carpentier en 1922 au stade de Buffalo.





Tombé dans l'oubli et méconnu par la nouvelle génération de boxeurs africains, le musicien sénégalais Yéyé Faye, fils du célèbre soliste Lamine Faye, a rendu un vibrant hommage à ce grand sportif.





Selon Yéyé Faye, Battling Siki est issu de la communauté noire qui se battait contre le racisme. C'est pourquoi il s'investit pour permettre à ceux qui ne le connaissent pas d'aller découvrir son histoire.





À travers cette belle composition qui donne naissance à une fusion du mbalax et le jazz, reflète l'appartenance du champion, son origine le Sénégal et là où il a été assassiné aux États-Unis. Un mélange selon l'artiste qui nous rappelle la dimension internationale de l'homme. Sortie il y a quelques jours sur toutes les plateformes digitales, la chanson fait déjà écho en France et dans le reste du monde.





Après son assassinat, Battling Siki a été enterré dans une fosse commune. Rapatrié en 1993 dans sa ville natale à Saint-Louis, il repose au cimetière Thiaka Ndiaye de Guet-Ndar.