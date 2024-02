Le Ministre Biram Faye part à la rencontre des artisans : après 100 milliards, un fonds spécifiques annoncé

Une bouffée d’oxygène pour le secteur de l’artisanat. Le Ministère de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel injectera une enveloppe de 100 milliards de Francs CFA pour relancer le secteur. Il a fait ses déclarations, lors d’une visite de terrain le jeudi 10 février. Il était à la rencontre des acteurs dans le but de recueillir leurs besoins. D’ailleurs, les artisans ont exposé au Ministre Birame Faye, les problèmes qui gangrènent leurs activités. Après avoir pris contact avec les artisans des quatre centres artisanaux notamment, le village artisanal de Soumbédioune, canal 4, le Centre de formation artisanale (CFA) et le centre de Kermel, le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Birame Faye est revenu sur le poids de ces centres artisanaux sur l'économie du pays. "Le secteur informel et artisanal contribue largement à l'économie nationale à hauteur de 6000 milliards de FCFA, soit un pourcentage de 95%", a avancé Birame Faye.



L'ancien Directeur de l’Agence de sécurité et de proximité a pris bonne note des doléances des acteurs. Elles ont pour nom la vétusté des sites et le l'enclavement pour le village artisanal de Soumbédioune.



En réponse aux doléances, le Ministre a informé que le Président de la République, son Excellence, Macky Sall est prêt à donner un coup de fouet aux activités des Sénégalais opérant dans l’informel. Au juste, beaucoup d’efforts ont été faits dans ce domaine a rappelé Biram Faye. Il estime que la création d’un ministère de l’Artisanat traduit cette volonté politique de transformer le secteur.



« La création du Ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel qui était une vieille doléance et une demande générale des acteurs suivie d’une enveloppe de 100 milliards en termes d'appui au-delà du budget alloué au ministère de l'Artisanat sont des efforts significatifs », argumente le Ministre.



Un fonds de financement spécifique



En ce qui concerne les perspectives, le Ministre de l'Artisanat annonce la mise en place d'un fonds de financement spécifique dédié à l'artisanat, la réhabilitation des villages artisanaux, la labellisation pour promouvoir la compétitivité et la consommation locale des produits artisanaux du pays, le développement, la modernisation, l'élargissement et les attributions des chambres de métiers.



Cette visite est aussi une concrétisation d’une promesse faite suite à l’audience que le ministre avait accordée aux artisans dans son ministère. Après cette première tournée, le Ministre ira également à la rencontre des artisans de Ouakam, de la Sodida , Guédiawaye et Pikine.



L’autorité a promis de faire un recensement pour dénombrer les acteurs du secteur informel. Déjà, on avance le chiffre de 2 millions d’artisans au Sénégal.



Plus de détails dans cette vidéo.