Le Nano Crédit, une histoire écrite par les bénéficiaires !

Le Nano-crédit est un guichet de financement mis en place par la DER/FJ en 2020 pour favoriser l’autonomisation des femmes et des jeunes, notamment sur des activités souvent exclues du système financier classique.





A travers un processus entièrement digitalisé et géré par les fédérations et faitières départementales, le Nano Crédit a accompagné plus de 150 000 femmes et jeunes, pour 45 milliards de FCFA.





Aujourd’hui l’impact se ressent à travers un meilleur accès aux services sociaux de base, l’atteinte d’une autonomie financière pour satisfaire les besoins primaires et le développement d’une capacité à épargner.





Les sessions de formation ont également permis d’améliorer les capacités à maintenir et développer leur activité économique.





Retrouvez quelques-uns de ces bénéficiaires, vous raconter leur histoire avec le Nano Crédit !